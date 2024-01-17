Как выглядит заваленная снегом трасса в Татарстане. Видео
В Татарстане снегом завалило трассу М-12 Москва — Казань. Движение было перекрыто на участке Канаш — Шали. Движение перекрыли и на трассе Р-241 в Ульяновской области.
Российских автомобилистов попросили отложить дальние поездки во вторник и среду, 17—18 января, из-за снегопадов. «В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений», — заявили в «Автодоре». В первую очередь предупреждение касается автомобилистов, которые едут по трассам М-1, М-3, М-4, М-11 и М-12 и ЦКАДу.
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