Швейцария объяснила подход к вопросу передачи российских активов Украине

Берн выступает за единый подход по передаче замороженных российских активов Киеву. Национальное законодательство реализовать эту меру не позволяет. Путин предупреждал, что «воровство активов» до добра не доводит

Берн, Швейцария (Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press)

Швейцария продолжает внимательно следить за работой, ведущейся в настоящее время на международном уровне в отношении замороженных российских активов. Об этом РБК сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии в ответ на соответствующий запрос. Берн, уточнили там, в особенности наблюдает за дискуссиями стран G7 и ЕС по поводу того, что делать с обездвиженными активами Банка России.

«Швейцария выступает за то, чтобы текущие обсуждения привели к решению, которое бы отвечало правовой системе самой Швейцарии, международному праву, а также внешнеполитическим целям, — в отношении российских активов правительство придерживается международной позиции», — заявили в ведомстве.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, вводимым с февраля 2022 года. С тех пор Берн в значительной степени повторил 12 европейских пакетов санкций, в том числе поддерживая собственный список подсанкционных российских граждан и организаций. Их активы подлежат заморозке в Швейцарии. Помимо этого, Швейцария присоединилась к решению стран G7 де-факто заблокировать активы Банка России в их юрисдикциях. С 25 марта 2022 года запрещены любые транзакции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ. В официальном лексиконе ЕС и Швейцарии эти активы считаются «обездвиженными» (в отличие от «замороженных» активов подсанкционных лиц). Всего ЕС, страны G7 и Австралия парализовали около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг.

В EAER сообщили, что Берн заморозил российские финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости. Объем обездвиженных резервов и активов ЦБ в Швейцарии составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков.

Санкционные ограничения Берна в отношении Москвы детализируются в Положении о мерах в связи с ситуацией на Украине от 4 марта 2022 года. Средства подсанкционных лиц подлежат замораживанию в соответствии со ст. 15 этого документа. При этом он не дает правовых оснований для конфискации и передачи этих активов третьим странам. Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FOJ) Швейцарии отмечала, что возможная конфискация российских активов противоречит национальному «действующему правопорядку».

Призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины звучат давно. Как сообщала Financial Times, страны G7 близки к решению о конфискации российских активов для их последующей передачи Киеву. Обсуждение конкретного механизма может состояться на встрече лидеров объединения в феврале.

В ЕС тем временем началась «техническая работа» по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. В декабре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине.

В марте 2023 года Всемирный банк (совместно с ООН, ЕК и Киевом) подсчитал, что на восстановление Украины может понадобиться около $411 млрд.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, заявил президент России Владимир Путин в мае 2022 года.

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин.