Захарова пообещала ответить на приглашение Польшей немецких войск

Захарова: приглашение Польши разместить войска Германии не останется без ответа

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Предложение Польши разместить на своей территории немецкие войска говорит о стремлении повысить напряженность в Европе и усилить активность НАТО у российских границ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я напомню, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тыс. американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО», — сказала она.

«Такие шаги не останутся без соответствующей реакции с российской стороны», — подчеркнула представитель МИДа.

По словам Захаровой, размещение дополнительных войск, в котором нет никакой необходимости, «стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности».

Она напомнила, что в декабре 2023 года Вильнюс и Берлин подписали план действий по развертыванию бригады немецких военнослужащих в Литве.

Согласно документу, в Литве разместят порядка 5 тыс. военных и гражданских лиц — членов их семей, бригада обычно состоит из 2–4 тыс. человек. Первая партия прибудет в республику весной 2024 года, основные подразделения перебросят в 2025–2026 годах, а к 2027 году бригада в Литве «должна выйти на полную боевую готовность».

Ранее, 15 декабря замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita фразой herzlich willkommen (с немецкого — «добро пожаловать») предложил Германии разместить на своей территории войска для усиления восточного фланга НАТО.