Германия разместит в Литве первую бригаду военных весной 2024 года

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Министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план действий по развертыванию бригады немецких военнослужащих в Литве, сообщает LTR.

Первые люди прибудут в республику весной 2024 года, основные подразделения перебросят в 2025–2026 годах, а к 2027 году бригада в Литве «должна выйти на полную боевую готовность».

«Это значит, что все подразделения будут полностью собраны, оснащены и готовы к выполнению поставленных задач», — пояснил Анушаускас. Он назвал подписанный документ «проектом всего государства». Германия разместит в Литве около 5 тыс. военных и гражданских лиц — членов их семей, бригада обычно состоит из 2–4 тыс. человек.

«Бундесвер никогда раньше не размещал на постоянной основе столько военных. Это будет новшество. Здесь будет действительно большой контингент», — объяснил Писториус. И назвал соглашение «четким сигналом тем, кто угрожает миру и безопасности в Европе».

К 2026 году в состав бригады интегрируют международный батальон НАТО под руководством Германии, который дислоцировали в Литве в 2017 году.