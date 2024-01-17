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Политика ,  
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Кремль назвал темы разговора Путина с главой МИД Северной Кореи

Песков: Путин обсудил с главой МИД КНДР развитие двусторонних отношений
Владимир Путин и Цой Сон Хи
Владимир Путин и Цой Сон Хи (Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи развитие двусторонних отношений между странами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, был обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам, но главный акцент — именно на развитие двусторонних отношений», — сказал Песков.

Он назвал КНДР «очень важным партнером» России, которая нацелена на развитие отношений с Пхеньяном «во всех областях, включая и чувствительные».

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Цой Сон Хи прибыла в Россию в понедельник, 15 января, ее визит должен продлиться до 17 января. Во вторник, 16 января, она встречалась с Путиным.

Помимо президента, у главы северокорейского МИДа также были переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Темами их встречи стали «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие взаимодействия в практических областях», ситуация на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Также дипломаты собирались подвести итоги работы по выполнению договоренностей, достигнутых на саммите Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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