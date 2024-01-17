Главный кардиолог России не увидел проблемы в пропаже лекарства «Эффиент»

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Сокращение поставок лекарства «Эффиент» (прасугрел), которое назначают для предупреждения повторного инфаркта миокарда, не окажет негативного влияния на потребителей, так как на рынке есть аналоги, заявил РБК главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Чазова Сергей Бойцов.

«Эффиент» (прасугрел) назначают пациентам для предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромботических осложнений. Врачи относят препарат к классу антиагрегантов (кроворазжижающих средств).

По словам врача, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты с действующими веществами клопидогрел (выпускается под торговым наименованием «Плавикс») и тикагрелор.

Они подходят пациентам, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца.

«Эти препараты обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности. Поэтому снижение поставок препарата не окажет негативного влияния», — отметил Бойцов.

Он также подчеркнул, что прасугрел не входит в перечень жизненно необходимых, поэтому в сегменте госзакупок и льготного лекарственного обеспечения «фактически не был востребован».

Ранее Минздрав сообщил «Ведомостям» о снижении объема продаж лекарства «Эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly. Оставшихся запасов хватит меньше чем на месяц, оценили в ведомстве.

Сам производитель не уведомлял Росздравнадзор о прекращении поставок лекарства. Но официальный дистрибьютор «Эффиента» в России, компания «Сервье», уведомила партнеров, что поставки лекарства прекратились еще в прошлом сентябре и возобновление продаж не планируется. В аптеках же продавались партии препаратов, которые успели ввезти в Россию до этого решения.

Сейчас препарат уже нельзя купить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и торговых точках в других областях, следует из базы портала «Ютека», отслеживающего аптечный ассортимент крупных сетей.