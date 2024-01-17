Путин поручил помочь гражданским женам погибших участников спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки женщинам, которые жили в гражданском браке с погибшими участниками военной операции или имеют общих детей.

Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило 4 декабря 2023 года.

«Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», — говорится в поручении правительству.

Под мерами поддержки подразумеваются материальное обеспечение, оказание медицинской помощи, предоставление возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет подготовить доклад по этой теме до 1 июля 2024 года.

Семьи военных, погибших на Украине, сейчас получают страховку, размер которой составил в 2023 году 3 131 729 руб., и выплаты по указу президента — 5 млн руб. в случае гибели и 3 млн руб. при ранении.

В феврале 2023 года Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших участников военной операции и ветеранов боевых действий, который должен работать «без казенщины и бюрократии».

По словам главы государства, структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России и работать по принципу «одно окно». За каждой семьей будет закреплен соцработник. Однако создание такого фонда не снимает ответственности с властей, подчеркнул президент. В апреле фонд был учрежден.