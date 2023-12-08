WhatsApp запустил голосовые сообщения для однократного прослушивания

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) запустил функцию голосовых сообщений, которые удаляются после одного прослушивания. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Функцию запустили накануне, 7 декабря, в ближайшие несколько дней она станет доступна пользователям по всему миру. «Эта функция может быть полезна в самых разных ситуациях. Например, если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз», — сказано в сообщении. В компании подчеркнули, что это также поможет обеспечению конфиденциальности.

Голосовые сообщения, которые можно прослушать только один раз, будут помечены специальным значком — цифрой 1 в кружке, часть которого нарисована пунктирной линией. Они будут исчезать сразу после прослушивания.

Аналогичная функция уже существовала в WhatsApp для фотографий и видео. Ее запустили в 2021 году.