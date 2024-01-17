В Ульяновской области из-за метели перекрыли движение на участке трассы Р-241

В Ульяновской области из-за непогоды закрыли движение на участке трассы

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Ульяновской области движение на участке трассы Р-241 приостановили из-за непогоды, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ограничение действует с 6:30 (5:30 мск) 17 января на 199–218-й км автодороги.

Трасса Р-241 протяженностью 240 км начинается в Казани, проходит через Буинск и заканчивается в Ульяновске.

Накануне в регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за снега, метели с ухудшением видимости 500 м и ветра с порывами до 25 м/с.

В региональном МЧС сообщили, что утром 17 января водитель фуры на 223-м км трассы Р-241 не справился с управлением из-за непогоды и перекрыл движение. Образовался затор протяженностью 2 км.

По информации 73online, люди простояли в пробке всю ночь. Спасатели МЧС развернули пункт обогрева и мобильную кухню, уточняет телеграм-канал Mash.

Ранее по тем же причинам ограничили движение на трассе М-12 «Восток». Меры затронули участок от Канаша в Чувашии до Шали в Татарстане. В обоих регионах предупредили о метелях, сильном ветре и снежных заносах.