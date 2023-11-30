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КТК спустя три дня возобновил отгрузку нефти под Новороссийском

КТК возобновил отгрузку нефти под Новороссийском после шторма
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти в морском терминале в Новороссийске, которая была приостановлена в связи со штормом на Черном море, сообщила пресс-служба компании.

«30 ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Также был проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств, в ходе которого было обнаружено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 (выносное причальное устройство), заявили в компании. «Разлива нефти не имеется, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют», — отметили в пресс-службе КТК.

В связи с этим было решено вывести ВПУ-3 из эксплуатации, отгрузка нефти проходит в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2.

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КТК на время прекратил отгрузку нефти в терминале в Новороссийске 27 ноября. За день до этого на Краснодарский край, Крым, Севастополь и другие южные регионы России обрушился шторм. 27 ноября в районе Новороссийска наблюдался ветер до 22–24 м/с, высота волны достигала 6–8 м. В Крыму из-за шторма порядка полумиллиона человек остались без света. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на несколько дней, в регионе прошли сильные ливни и оползни.

Теги
КТК Каспийский трубопроводный консорциум нефть Новороссийск шторм
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