К Ивлеевой подали иск на ₽1 млрд
Коллективный иск к блогеру Насте Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой вечеринки» был зарегистрирован в Таганском суде Москвы, следует из карточки дела.
Кроме Ивлеевой, соответчиком по делу проходит ПАО «Мобильные телесистемы» — компания МТС. Иск подали 23 человека. ТАСС отмечает, что они хотят получить от блогера и оператора 1 млрд руб.
Ранее, 26 декабря 2023 года, иск к Ивлеевой направил в Хамовнический суд Москвы продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились еще 22 человека. В нем говорилось, что мероприятие блогера в клубе «Мутабор» причинило истцам и миллионам россиян «нравственные страдания».
Среди требований по иску было взыскание с нее 1 млрд руб. в качестве компенсации, предъявление ей требования перечислить аналогичную сумму в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», арест ее имущества и запрет вести в России мероприятия и рекламировать бренды.
10 января 2024 года суд отклонил иск, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта».
Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голышом»), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На ней присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие известные люди. Фото и видео с мероприятия вызвали значительный резонанс, а также критику со стороны общественников и представителей власти. Ивлеева впоследствии извинилась, Киркоров, Билан, Лолита и Собчак также принесли извинения.
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