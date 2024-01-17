К Ивлеевой подали иск на ₽1 млрд

Анастасия Ивлеева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Коллективный иск к блогеру Насте Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой вечеринки» был зарегистрирован в Таганском суде Москвы, следует из карточки дела.

Кроме Ивлеевой, соответчиком по делу проходит ПАО «Мобильные телесистемы» — компания МТС. Иск подали 23 человека. ТАСС отмечает, что они хотят получить от блогера и оператора 1 млрд руб.

Ранее, 26 декабря 2023 года, иск к Ивлеевой направил в Хамовнический суд Москвы продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились еще 22 человека. В нем говорилось, что мероприятие блогера в клубе «Мутабор» причинило истцам и миллионам россиян «нравственные страдания».

Среди требований по иску было взыскание с нее 1 млрд руб. в качестве компенсации, предъявление ей требования перечислить аналогичную сумму в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», арест ее имущества и запрет вести в России мероприятия и рекламировать бренды.

10 января 2024 года суд отклонил иск, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта».

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голышом»), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На ней присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие известные люди. Фото и видео с мероприятия вызвали значительный резонанс, а также критику со стороны общественников и представителей власти. Ивлеева впоследствии извинилась, Киркоров, Билан, Лолита и Собчак также принесли извинения.