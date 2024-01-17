США снова причислят хуситов к террористам
США собираются вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, сообщило Associated Press со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
По их информации, администрация Байдена объявит об этом в среду, 17 января. Такой шаг мотивирован «десятками атак хуситов на коммерческие суда в Красном море», пишет AP.
В 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен исключил движение «Ансар Аллах» из американского списка террористических организаций, куда оно было внесено при Дональде Трампе, с целью облегчить доставку гуманитарной помощи в Йемен.
13 января действующий президент Джо Байден назвал организацию йеменских хуситов террористической группировкой на фоне продолжающихся нападений участников движения на коммерческие суда в Красном море. Американский лидер также добавил, что Вашингтон не оставит без ответа их действия, если они не прекратят «свое возмутительное поведение».
В конце прошлого года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Тем не менее повстанцы атаковали не только израильские корабли, и перевозчикам пришлось менять маршруты.
19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. 12 января 2024-го США и Великобритания при поддержке международной коалиции ударили по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущеных с атомной подводной лодки.
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