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Война с хуситами ,  
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США снова причислят хуситов к террористам

AP: США вновь причислят движение хуситов к террористическим организациям
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Война с хуситами

США собираются вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, сообщило Associated Press со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По их информации, администрация Байдена объявит об этом в среду, 17 января. Такой шаг мотивирован «десятками атак хуситов на коммерческие суда в Красном море», пишет AP.

В 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен исключил движение «Ансар Аллах» из американского списка террористических организаций, куда оно было внесено при Дональде Трампе, с целью облегчить доставку гуманитарной помощи в Йемен.

13 января действующий президент Джо Байден назвал организацию йеменских хуситов террористической группировкой на фоне продолжающихся нападений участников движения на коммерческие суда в Красном море. Американский лидер также добавил, что Вашингтон не оставит без ответа их действия, если они не прекратят «свое возмутительное поведение».

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В конце прошлого года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Тем не менее повстанцы атаковали не только израильские корабли, и перевозчикам пришлось менять маршруты.

19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. 12 января 2024-го США и Великобритания при поддержке международной коалиции ударили по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущеных с атомной подводной лодки.

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