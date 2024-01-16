Путин отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии

Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии

Нужно быть благодарным гражданам, которые обращают внимание на нерешенные вопросы, и воспринимать критику как руководство к действию. Так президент Владимир Путин ответил во время встречи с главами муниципальных образований на сообщение с текстом «не буду за вас голосовать» с прямой линии.

«Я старался смотреть еще на экраны слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким, небольшое, но в заключение было написано «не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», — сказал он.

Путин добавил, что людей, требующих особого внимания со стороны чиновников, «очень много», несмотря на то, что удалось «немножко» сократить число граждан, живущих за чертой бедности. Он также отметил, что чем больше задач решается, «тем больше горизонтов открывается» — и поэтому людям хочется большего. «Это абсолютно нормально», — резюмировал президент.

Путин объявил о том, что будет баллотироваться на ближайших президентских выборах, 8 декабря 2023 года. На выборы он идет как самовыдвиженец, для участия ему нужно собрать как минимум 300 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.