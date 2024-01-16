 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии

Путин отреагировал на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии
Сюжет
Выборы президента России

Нужно быть благодарным гражданам, которые обращают внимание на нерешенные вопросы, и воспринимать критику как руководство к действию. Так президент Владимир Путин ответил во время встречи с главами муниципальных образований на сообщение с текстом «не буду за вас голосовать» с прямой линии.

«Я старался смотреть еще на экраны слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким, небольшое, но в заключение было написано «не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», — сказал он.

Путин раскрыл объем финансирования новых регионов в 2023 году
Политика
Владимир Путин

Путин добавил, что людей, требующих особого внимания со стороны чиновников, «очень много», несмотря на то, что удалось «немножко» сократить число граждан, живущих за чертой бедности. Он также отметил, что чем больше задач решается, «тем больше горизонтов открывается» — и поэтому людям хочется большего. «Это абсолютно нормально», — резюмировал президент.

Путин объявил о том, что будет баллотироваться на ближайших президентских выборах, 8 декабря 2023 года. На выборы он идет как самовыдвиженец, для участия ему нужно собрать как минимум 300 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в каждом регионе. 

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Теги
Персоны
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным выборы президента голосование
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин предложил продлить выставку «Россия» на лето
Общество
Путин заявил о разных ценностях военных и тех, кто «прыгает без штанов»
Общество
Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Польские протестующие разблокировали границу с Украиной Политика, 00:02
Почему россиянина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями Спорт, 00:00
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии Политика, 16 янв, 23:49
Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях ракетного удара Политика, 16 янв, 23:38
В Давосе непублично обсудили «дипломатический выход» по Украине Политика, 16 янв, 23:37
В посольстве России подтвердили задержание профессора Морозова в Эстонии Политика, 16 янв, 23:12
Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа Политика, 16 янв, 22:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 16 янв, 22:55
Россия отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана Общество, 16 янв, 22:34
Почему власти Киргизии заявили о попытке переворота и ведут обыски в СМИ Политика, 16 янв, 22:23
Разработчики назвали дату выхода «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» Технологии и медиа, 16 янв, 22:02
ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек Финансы, 16 янв, 21:58
В КХЛ определился первый участник плей-офф Спорт, 16 янв, 21:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 16 янв, 21:55