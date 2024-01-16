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В посольстве России подтвердили задержание профессора Морозова в Эстонии

Посольство России подтвердило задержание профессора Вячеслава Морозова в Эстонии
Вячеслав Морозов
Вячеслав Морозов (Фото: Centre for Eurasian and Russian Studies / University of Tartu)

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин подтвердил РБК, что полиция безопасности Эстонии (KAPO) задержала профессора Тартуского университета, российского гражданина Вячеслава Морозова.

«Подтверждаем информацию о том, что 3 января полицией безопасности Эстонии по подозрению в осуществлении «разведывательной деятельности» был задержан гражданин России В.Е. Морозов, который до недавнего времени являлся преподавателем Тартуского университета. Дипломаты посольства посетили соотечественника в Таллинской тюрьме, выяснили обстоятельства его задержания и условия содержания в пенитенциарном учреждении. Продолжим внимательно следить за соблюдением прав российского гражданина и оказывать ему необходимое содействие», — рассказал дипломат.

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О задержании Морозова стало известно 16 января. В вузе заявили, что профессор больше у них не работает. Генеральный директор KAPO Марго Паллосон отметил, что дело «иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научную сферу». Государственный прокурор Эстонии Трийну Олев добавила, что, по мнению следствия, оставаясь на свободе, Морозов может «продолжать совершать преступления».

Стаж работы 51-летнего Морозова в Тартуском университете отсчитывается с 2010 года, в 2016-м он перешел в структурное подразделение вуза — Институт политических исследований им. Йохана Скютте. Специализация профессора — исследования в области современной политической теории, а также отношения России с Европейским союзом. Ранее Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете.

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