В Эстонии профессора политологии заподозрили в шпионаже в пользу России

Вячеслав Морозов работал в Тартуском университете с 2010 года, ранее — в СПбГУ; власти не привели подробностей дела, но заявили, что оно говорит о стремлении российских спецслужб «проникнуть в различные сферы жизни Эстонии»

Вячеслав Морозов (Фото: ut.ee)

Полиция безопасности Эстонии (KAPO) в начале января задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, которого подозревают в разведывательной деятельности против страны, сообщает ERR.

В университете заявили изданию, что прекратили трудовые отношения с Морозовым.

Полиция и Государственная прокуратура Эстонии не раскрыли подробностей, сославшись на интересы следствия; генеральный директор KAPO Марго Паллосон сказал только, что дело «иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научную сферу».

Прокурор Трийну Олев заявил, что у следствия есть основания считать, что, оставаясь на свободе, Морозов может «продолжать совершать преступления». С 3 января он находится в таллинском СИЗО.

Морозову 51 год. Согласно эстонской научно-информационной системе ETIS, он преподавал в Тартуском университете с 2010 года, а с 2016-го работает в Институте политических исследований им. Йохана Скютте при университете; специализируется на исследованиях в сфере современной политической теории и отношениях между Россией и Евросоюзом.

До этого Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете и Норвежском университетском центре Петербурга (закрыт в 2018 году), выступал в качестве приглашенного лектора в Денверском университете. Публиковался в журнале «Россия в глобальной политике».