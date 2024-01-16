Верховная рада приняла закон о едином реестре военнослужащих

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Депутаты Верховной рады Украины большинством в 249 голосов приняли во втором чтении закон о создании единого реестра военнообязанных, сообщает издание «Страна».

Проект предусматривает, что реестр будет собирать данные всех военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет без их согласия. Помимо фамилии, имени, отчества, адреса и места работы в него войдут следующие сведения:

номера телефонов, адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

данные о праве на владение оружием;

данные водительского удостоверения;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН;

данные о выездах за границу;

информация о судимостях и другие сведения.

Кроме того, в реестре будут цифровые изображения лиц военнообязанных.

Документ дает право размещать данные реестра в облачных хранилищах стран — членов НАТО. В Минобороны Украины ранее сообщили, что это позволит усилить их защиту от кибератак и высвободить средства ПВО, которые занимаются защитой дата-центров и другой инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Через несколько дней главком ВСУ Залужный заявил, что военное командование Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

В то же время главком ВСУ признал, что военное руководство располагает конкретными цифрами по необходимым пополнениям, однако озвучивать их он отказался, отметив, что это военная тайна.

«Эта цифра учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых военных частей и также прогнозирования наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года», — уточнил тогда Залужный.

Правительство Украины готовит также законопроект об ужесточении правил мобилизации и наказаний за уклонение от нее. Однако с первой попытки его не удалось провести через парламент. 11 января депутаты отправили законопроект, который вызвал большой резонанс в обществе, на доработку.