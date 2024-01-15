 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В работе «Яндекс.Карт» в мобильных браузерах произошел сбой

«Яндекс» сообщил о сбое в работе сервиса карт в мобильном браузере
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Пользователи карт «Яндекса» заметили сбой в работе сервиса в мобильном браузере, специалисты уже занимаются решением проблемы, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей возникли трудности с графическим отображением карты в мобильных браузерах. Специалисты уже занимаются решением. Мобильное приложение «Яндекс.Карты» работает в обычном режиме», — рассказали в компании.

В работе соцсети X произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В декабре 2023 года в работе «Яндекс. Карт» произошел еще один технический сбой — на картах сервиса перестало отображаться название Эгейского моря, в том числе при масштабировании.

Эгейское море тогда можно было найти непосредственно через поиск. Названия соседних морей на карте отображались. Также только через поиск было можно найти остров Лесбос.

Как сообщили в «Яндексе», технически для удобства рендеринга мировая карта разделена на части, несколько из них стыкуются в районе Эгейского моря. «При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — объяснили в компании. Позже название Эгейского моря вновь появилось в сервисе.

Теги
Яндекс «Яндекс.Карты» сбой Карты
Материалы по теме
В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Финансы
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Технологии и медиа
В работе приложения «Сбера» произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Настроения на крипторынке исчерпали «жадность» и упали в нейтральную зону Крипто, 13:12
Израильского игрока задержали в Турции по подозрению в поддержке ЦАХАЛ Спорт, 13:01
Бывший дистрибутор Mercedes решил поставлять в Россию машины от Huawei Авто, 13:01
Вледелец бренда «Ушастый нянь» купит производителя прокладок Ola! Бизнес, 12:58
Курс евро опустился ниже ₽96 впервые с 23 ноября Инвестиции, 12:48
Кремль назвал предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине Политика, 12:43
«Ъ» связал аварию на заводе ЛУКОЙЛа с последствиями санкций Экономика, 12:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Не транслируй это: как поддерживать мотивацию команды, если вы в стрессе Pro, 12:38
Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС к 5 годам условно за растрату Общество, 12:33
Кремль назвал «уткой» статью Bild о сценарии войны России и НАТО Политика, 12:27
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по вводу домов по реновации Недвижимость, 12:24
Кремль заявил о надежде на скорый визит Путина в Северную Корею Политика, 12:24
Белоруссия отправила военных в Россию обучиться с учетом военной операции Политика, 12:19
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове Спорт, 12:18