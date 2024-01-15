В работе «Яндекс.Карт» в мобильных браузерах произошел сбой

«Яндекс» сообщил о сбое в работе сервиса карт в мобильном браузере

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Пользователи карт «Яндекса» заметили сбой в работе сервиса в мобильном браузере, специалисты уже занимаются решением проблемы, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей возникли трудности с графическим отображением карты в мобильных браузерах. Специалисты уже занимаются решением. Мобильное приложение «Яндекс.Карты» работает в обычном режиме», — рассказали в компании.

В декабре 2023 года в работе «Яндекс. Карт» произошел еще один технический сбой — на картах сервиса перестало отображаться название Эгейского моря, в том числе при масштабировании.

Эгейское море тогда можно было найти непосредственно через поиск. Названия соседних морей на карте отображались. Также только через поиск было можно найти остров Лесбос.

Как сообщили в «Яндексе», технически для удобства рендеринга мировая карта разделена на части, несколько из них стыкуются в районе Эгейского моря. «При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — объяснили в компании. Позже название Эгейского моря вновь появилось в сервисе.