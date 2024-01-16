Воронежский губернатор показал последствия ночной атаки дронов

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После атаки беспилотников на Воронеж 35 квартир в трех десятиэтажных домах на улице Тепличной получили повреждения, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления», — написал Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин уточнил, что речь идет о повреждениях в домах 67, 67а, 67б и 67в. «Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка», — сказал он, добавив, что тем, чье жилье пострадало, компенсируют ущерб.

Также для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения на базе школы № 84, но пока никто за помощью не обращался, уточнил глава региона.

Воронеж подвергся атаке беспилотников в ночь на 16 января. Минобороны доложило, что в период с 1:50 до 2:50 в области были сбиты три дрона. Позже ведомство уточнило, что силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией региона.

Из-за попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого дрона пострадала девочка 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи, рассказал Гусев. Также в одном многоквартирном доме произошел пожар на балконе, в нескольких многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна. В Воронеже ввели режим ЧС.