 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Воронежский губернатор показал последствия ночной атаки дронов

Губернатор Гусев рассказал о поврежденных после атаки дронов домах в Воронеже
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: vadim_kstenin / Telegram
Фото: vadim_kstenin / Telegram
Фото: Яндекс.Карты

После атаки беспилотников на Воронеж 35 квартир в трех десятиэтажных домах на улице Тепличной получили повреждения, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления», — написал Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин уточнил, что речь идет о повреждениях в домах 67, 67а, 67б и 67в. «Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка», — сказал он, добавив, что тем, чье жилье пострадало, компенсируют ущерб.

Также для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения на базе школы № 84, но пока никто за помощью не обращался, уточнил глава региона.

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Общество
Фото:vadim_kstenin / Telegram

Воронеж подвергся атаке беспилотников в ночь на 16 января. Минобороны доложило, что в период с 1:50 до 2:50 в области были сбиты три дрона. Позже ведомство уточнило, что силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией региона.

Из-за попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого дрона пострадала девочка 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи, рассказал Гусев. Также в одном многоквартирном доме произошел пожар на балконе, в нескольких многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна. В Воронеже ввели режим ЧС.

Теги
Воронежская область Воронеж дроны беспилотники повреждения Александр Гусев
Материалы по теме
Воронеж атаковали беспилотники
Политика
При атаке беспилотников в Воронеже пострадала девочка
Политика
Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в двух областях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Число регистраций ИП впервые приблизилось к миллиону Экономика, 10:35
Большое «сражение» за рынок нефти. Что ждет отрасль в 2024 году Pro, 10:31
Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле Политика, 10:28
Вышел тизер нового сериала Гая Ричи «Джентльмены» Life, 10:26
Россиянин проиграл на Australian Open, ведя по сетам со счетом 2:0 Спорт, 10:16
Шесть мифов о современных телевизорах РБК и Haier, 10:15
Спрос на элитные квартиры в Москве вернулся к докризисному уровню Недвижимость, 10:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Болельщики спели «Калинку» во время игры Калинской на Australian Open Спорт, 10:09
Оптимизм и страх: каким будет российский рынок труда в 2024 году Pro, 09:57
Байден назвал Трампа явным фаворитом у республиканцев Политика, 09:57
Глава РПЛ отреагировал на непристойный жест Медведева в адрес «Спартака» Спорт, 09:51
Воронежский губернатор показал последствия ночной атаки дронов Политика, 09:41
SAP по-русски: на какое российское ПО бизнес меняет привычный инструмент Pro, 09:38
В Думе призвали Мишустина запретить ввоз пива из «недружественных» стран Бизнес, 09:37