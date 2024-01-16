В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников

После украинской атаки беспилотников в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — рассказал Кстенин.

По данным Минобороны, три украинских дрона атаковали Воронеж в ночь на 16 января. Средства ПВО сбили их, осколки одного из устройств попали в жилую квартиру в доме на улице Тепличная. В результате девочка 2013 года рождения получила порезы рук, шеи и ноги.

Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, временно разместили в школе.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.



Вечером 15 января дежурные средства ПВО сбили дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Никто не пострадал. В результате атаки в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены забор и хозпостройка.