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Военная операция на Украине ,  
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В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Мэр Кстенин: в Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

После украинской атаки беспилотников в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — рассказал Кстенин.

По данным Минобороны, три украинских дрона атаковали Воронеж в ночь на 16 января. Средства ПВО сбили их, осколки одного из устройств попали в жилую квартиру в доме на улице Тепличная. В результате девочка 2013 года рождения получила порезы рук, шеи и ноги.

Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, временно разместили в школе.

Дрон ВСУ пробил крышу нежилого здания в Воронежской области
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Фото:John Moore / Getty Images

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

Вечером 15 января дежурные средства ПВО сбили дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Никто не пострадал. В результате атаки в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены забор и хозпостройка.

Теги
Воронеж режим ЧС Воронежская область Украина беспилотники
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