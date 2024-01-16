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В Чили самолет упал на шоссе

В городе Талька в Чили разбился тушивший пожар самолет

В Чили самолет упал на шоссе
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В городе Талька в Чили во время тушения пожара разбился самолет, он упал на автомобильную дорогу, пилот погиб, сообщает издание El Chorrillero со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).

«Сегодня [15 января] примерно в 16:00 самолет Trush Aicraft модели S2R-T с регистрационным номером EC-NPL компании Air Andes во время операции по тушению пожара в этом районе упал на землю, что повлияло на движение на шоссе 5 «Юг» возле аэродрома Пангилемо в городе Талька», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что самолет, летевший на малой высоте, задел крылом электрический столб и потерял управление.

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Фото:Lockheed Martin / X

2 января в токийском аэропорту Ханэда загорелся пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines. На борту находились 379 человек, в том числе 12 членов экипажа. Возгорание пассажирского самолета произошло после того, как он столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом береговой охраны Японии MA722. Пять из шести человек, находившихся на борту самолета береговой охраны, были признаны погибшими, еще один — капитан — серьезно ранен.

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Чили самолет авиакатастрофа пожары
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