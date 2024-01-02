Из загоревшегося в Японии самолета эвакуировали около 380 человек

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Из загоревшегося в токийском аэропорту Ханэда Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines успешно эвакуировали всех пассажиров, их на борту было 367 человек, сообщает телеканал NHK.

Всего в самолете рейса № 516 находились 379 человек, в том числе 12 членов экипажа.

Возгорание пассажирского самолета произошло после того, он как столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом береговой охраны Японии MA722. Столкновение произошло после посадки лайнера, прибывшего рейсом из аэропорта Титосэ (расположен на острове Хоккайдо, обслуживает город Саппоро).

Пять из шести человек, находившихся на борту самолета береговой охраны, были признаны погибшими, еще один — капитан — серьезно ранен.