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В Хабаровске стая собак загрызла мужчину

Прокуратура: в Хабаровске стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину

В Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину и загрызла его до смерти, прокуратура проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в городе Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В сентябре 2023 года бродячие собаки напали на ребенка в микрорайоне Семь Ключей в Екатеринбурге. Портал E1.ru передал, что произошло нападение на маленькую девочку.

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Хабаровск Хабаровский край нападение собаки бродячие собаки
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