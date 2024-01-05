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Три человека пострадали в ДТП с военным автобусом в Ивановской области

Три человека пострадали в аварии с военным автобусом в Ивановской области
Фото: МЧС России по Ивановской области
Фото: МЧС России по Ивановской области

Три человека пострадали в результате ДТП с военным автобусом в Ивановской области, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Авария с участием пяти транспортных средств на трассе Иваново — Ярославль случилась около 15:20. Столкнулись военный автобус, в котором находились 17 пассажиров, маршрутка Mercedes Sprinter, стоявшая на обочине фура, а также два легковых автомобиля, один из которых скатился в кювет.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека. Осматриваются бригадой скорой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Все пострадавшие находились в одном из легковых автомобилей.

Теги
Ивановская область ДТП Автобус пострадавшие МЧС
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