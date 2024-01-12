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В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Фото: МВД России
Фото: МВД России

На трассе в Нижегородской области столкнулись автобус и фура, в результате один человек погиб, 11 пострадали, сообщила региональная гострудинспекция в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 12 января, около 18:40 по местному времени (совпадает с мск). Машины столкнулись на 3-м км Кстовской объездной дороги.

Погиб водитель фуры. Девятерых пострадавших госпитализировали, уточнили в ведомстве. В основном ранения получили пассажиры автобуса — граждане Таджикистана.

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Фото:УГИБДД УМВД России по Пензенской области

По информации трудовой инспекции, автобус перевозил рабочих ООО «Каркас Монолит». В ведомстве проверяют, были ли рабочие трудоустроены официально.

Накануне на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области столкнулись минивэн и фура, в результате погибли восемь человек, еще один пострадал. По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса, который ехал в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Все погибшие и пострадавшие находились в минивэне.

Следственный комитет после аварии завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Статья предусматривает лишения свободы на срок до десяти лет.

Теги
ДТП Нижегородская область ДТП с автобусом
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