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Путин обсудил с Моди Украину, ЧВК «Вагнер» и торговлю

Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Нью-Дели. Российская сторона оценила разговор как содержательный и конструктивный.

Моди «выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан» на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, после того как основатель компании Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по лагерям его бойцов. Военное ведомство отвергло обвинения, а Путин назвал действия ЧВК ударом в спину.

Ситуацию удалось разрешить с помощью белорусского президента Александра Лукашенко: после переговоров с ним Пригожин согласился вместе с частью бойцов выехать в Белоруссию.

Кроме того, Путин и Моди обсудили «крупные совместные проекты в различных сферах», отметили рост товарооборота в 2022 году и «подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства» между странами. Индийский премьер рассказал российскому президенту о недавнем визите в Вашингтон.

В разговоре была затронута и тема военной операции на Украине. «Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», — сказали в Кремле. Моди, в свою очередь, «повторил призыв к диалогу и дипломатии», передает его пресс-служба.

Теги
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Владимир Путин Нарендра Моди Индия ЧВК Вагнер торговля
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