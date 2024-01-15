Гладков: система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены забор и хозпостройка, уточнил глава региона.

Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 13 января при атаке дронов-камикадзе в селе Мокрая Орловка пострадали два человека. Один получил множество ранений мягких тканей лица, второй — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности.