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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Гладков: система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены забор и хозпостройка, уточнил глава региона.

Гладков сообщил об атаке дроном села у границы с Украиной
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 13 января при атаке дронов-камикадзе в селе Мокрая Орловка пострадали два человека. Один получил множество ранений мягких тканей лица, второй — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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