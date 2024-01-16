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Военная операция на Украине ,  
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При атаке беспилотников в Воронеже пострадала девочка

Гусев: при атаке беспилотников Воронежа пострадала девочка, у нее порезы рук
Сюжет
Военная операция на Украине

При атаке беспилотников Воронежа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала девочка 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. <...> Медицинскую помощь оказали на месте», — уточнил Гусев. Он добавил, что попросит с утра врачей еще раз навестить семью и убедиться «в отсутствии иных последствий».

В ночь на 16 января Воронеж атаковали украинские беспилотники. По данным Минобороны, средства ПВО сбили три беспилотника в период с 1:50 до 2:50. Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza сообщили, что жители слышали больше 15 взрывов в городе.

Материал дополняется.

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