Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов из-за попрошаек

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для почти 2 тыс. мигрантов из-за жалоб на попрошайничество, сообщает местный телеканал ABC7NY.

Ограничение коснется 1900 приезжих людей, проживающих в четырех центрах в Квинсе, Манхэттене и Бруклине. Мигранты должны будут находиться там с 23:00 до 6:00. Такие меры приняли после того, как жители соседних районов пожаловались на попрошайничество со стороны просителей убежища. Злостных нарушителей комендантского часа — тех, кого заметят вне центра три раза за 30 дней, — могут выгнать из страны.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что цель властей — ограничить ночное перемещение мигрантов. «Мы не должны позволять людям приходить в любое время ночи», — сказал он. По словам Адамса, с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыло более 168 тыс. просителей убежища, и с каждым месяцем их приезжает все больше.

Как рассказал телеканалу мигрант Эдвин Мендоса, о новых мерах люди узнали не из официальных источников, а лишь по слухам. Теперь он и десятки других приезжих пытаются получить необходимые документы с мест работы, чтобы им разрешили вернуться в центры после наступления комендантского часа. Он отметил, что переехал в США три месяца назад вместе с женой и тремя детьми, спасаясь от эквадорской мафии. Мендоса работает курьером преимущественно по ночам.

31 декабря 2023 года Министерство внутренней безопасности США сообщило, что за этот месяц на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.