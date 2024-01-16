 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов из-за попрошаек

В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов из-за попрошайничества

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для почти 2 тыс. мигрантов из-за жалоб на попрошайничество, сообщает местный телеканал ABC7NY.

Ограничение коснется 1900 приезжих людей, проживающих в четырех центрах в Квинсе, Манхэттене и Бруклине. Мигранты должны будут находиться там с 23:00 до 6:00. Такие меры приняли после того, как жители соседних районов пожаловались на попрошайничество со стороны просителей убежища. Злостных нарушителей комендантского часа — тех, кого заметят вне центра три раза за 30 дней, — могут выгнать из страны.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что цель властей — ограничить ночное перемещение мигрантов. «Мы не должны позволять людям приходить в любое время ночи», — сказал он. По словам Адамса, с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыло более 168 тыс. просителей убежища, и с каждым месяцем их приезжает все больше.

Эксперты предупредили о конфронтации властей США и Техаса из-за границы
Политика
Фото:Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Как рассказал телеканалу мигрант Эдвин Мендоса, о новых мерах люди узнали не из официальных источников, а лишь по слухам. Теперь он и десятки других приезжих пытаются получить необходимые документы с мест работы, чтобы им разрешили вернуться в центры после наступления комендантского часа. Он отметил, что переехал в США три месяца назад вместе с женой и тремя детьми, спасаясь от эквадорской мафии. Мендоса работает курьером преимущественно по ночам.

31 декабря 2023 года Министерство внутренней безопасности США сообщило, что за этот месяц на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Теги
Нью-Йорк мигранты США комендантский час
Материалы по теме
Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США
Политика
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших мигрантов на камеру
Общество
«Фонтанка» сообщила о задержании около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
При атаке беспилотников в Воронеже пострадала девочка Политика, 04:12
Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу Венгрии Политика, 04:05
США оценили удары Ирана в Сирии и Ираке как «безрассудные» Политика, 03:45
Воронеж атаковали беспилотники Политика, 03:23
Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов из-за попрошаек Общество, 03:10
Иран нанес удар в Сирии по ИГ в ответ на теракт у могилы Сулеймани Политика, 02:34
Reuters узнал о смерти миллионера-курда при атаке КСИР на объекты США Политика, 02:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности Технологии и медиа, 01:45
Apple допустила, что уберет измерение кислорода в крови из умных часов Технологии и медиа, 01:17
Иран взял на себя ответственность за удар по консульству США в Ираке Политика, 01:02
В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов на судна Экономика, 00:50
В Верховную раду снова внесут законопроект о мобилизации Политика, 00:16
Сайт и приложение «Госуслуги» перестали открываться Общество, 00:09
Чемпиона НХЛ из России отправили в программу для игроков с зависимостями Спорт, 00:08