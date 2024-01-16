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Война с хуситами ,  
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В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов на судна

ЕК: атаки хуситов на судна может привести к росту цен на энергию в Евросоюзе
Сюжет
Война с хуситами

Атаки йеменских хуситов на торговые судна может привести к росту цен на энергию и увеличение инфляции в европейских странах, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы знаем, что этот год начался с замедленного роста, хороших новостей на рынке труда, но растущей обеспокоенности по поводу рисков, причиненных геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море», — сказал Джентилони.

Он призвал внимательно следить за ситуацией, поскольку «на данный момент явно последствий для цен на энергоносители и инфляцию не будет», но последствия конфликта между США и Великобританией и хуситами могут «материализоваться в ближайшие недели».

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В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 военных объектов.



Хуситы пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся. Ранее движение заявило, что наносит удары только по израильским суднам.

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