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Стрельба в ижевской школе ,  
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Директор ЧОП получил условный срок после стрельбы в ижевской школе

Директор охранной фирмы получил условный срок после стрельбы в ижевской школе
Сюжет
Стрельба в ижевской школе
Андрей Злобин (слева)
Андрей Злобин (слева) (Фото: Октябрьский районный суд города Ижевска)

Октябрьский суд Ижевска приговорил к условному сроку директора частного охранного предприятия «Щит» Андрея Злобина по делу о стрельбе в ижевской школе в сентябре 2022 года, сообщила пресс-служба суда.

Следствие установило, что Злобин не обеспечил надежную охрану школы и поставил под угрозу жизни учащихся и педагогов. Кроме того, директора обвинили в сбыте поддельных распоряжений о переводе денег на общую сумму 500 тыс. руб., по которым «были осуществлены неправомерные переводы денежных средств».

Злобину предъявили обвинение по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) и неправомерному обороту средств платежей (ч.1 ст.187 УК). Он признал вину только по последней статье.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Смягчающими обстоятельствами стали несовершеннолетние дети, состояние его здоровья и здоровья близких, а также сотрудничество со следствием, пояснили в суде.

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Утром 26 сентября 2022 года выпускник школы № 88 Артем Казанцев открыл огонь в учебном заведении. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. После нападения на школу он покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 18 человек, еще 24 человека пострадали.

Теги
Ижевск стрельба в школе условный срок приговор
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