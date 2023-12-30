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Общество ,  
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На юге Москвы со стрельбой задержали мужчину с ружьем

МВД: на юге Москвы со стрельбой задержали мужчину с ружьем
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Москве полицейские со стрельбой задержали мужчину, который с ружьем пытался попасть в чужую квартиру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел ночью 30 декабря на Бирюлевской улице. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на лестничной площадке девятого этажа мужчину, который держал в руках ружье.

«На требования сотрудников полиции бросить оружие гражданин не реагировал, направил ружье в их сторону. <...> Сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие», — сообщили в главке МВД.

Мужчину доставили в больницу. На месте нашли охотничье гладкоствольное ружье МР-153, сотрудники ведомства проверяют законность владения оружием.

На юге Москвы неизвестные устроили разбой со стрельбой
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Фото:СК России

В конце августа на автовокзале в Хабаровске силовики со стрельбой задержали мигранта, убегавшего от рейда. Он пытался скрыться на автомобиле — сбил сотрудника ФСБ, его остановили огнем сотрудники Росгвардии. Мигрант получил ранение в живот, его доставили в больницу.

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Москва Бирюлево задержание стрельба

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