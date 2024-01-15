 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Белый дом «подожгли» по телефону

В США пожарные приехали к Белому дому из-за ложного вызова

Бригады пожарных и скорой помощи прибыли к Белому дому после ложного звонка о пожаре, сообщает телеканал CNBC.

Позвонивший утверждал, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться. Как заявил представитель Секретной службы, любой пожар в Белом доме был бы немедленно обнаружен.

Директор по связям с общественностью пожарной службы округа Колумбия Ноа Грей отметил, что в последние недели государственные чиновники все чаще получают аналогичные ложные сообщения о взрывах. Так, по его словам, кто-то сообщает о преступлении, чтобы полиция выехала на определенное место.

Президент США Джо Байден и его семья в это время находились за пределами Белого дома. Позже он отправился в Филадельфию, чтобы принять участие в мероприятии в банке, посвященном дню рождения общественного деятеля и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего.

В США стартовала кампания по выборам кандидатов в президенты
Политика
Кейси&nbsp;(Айова, США)

14 января сотрудников Белого дома эвакуировали в связи с пропалестинским протестом. Митингующие повредили заграждения, но «не было никакого материального ущерба Белому дому или прилегающим зданиям». Во время демонстрации пропалестинские активисты закидали полицейских бутылками и игрушками.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Теги
Белый дом США Пожар ложный звонок
Материалы по теме
Из-за взрыва и пожара в цеху в Баку пострадали более 20 человек
Общество
Пожарные ликвидировали открытое горение на питерском складе Wildberries
Общество
В центре Москвы загорелся ресторан
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА Спорт, 23:56
Белый дом «подожгли» по телефону Общество, 23:42
Росавиация посоветовала перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах Бизнес, 23:21
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно Политика, 23:08
Гвардиола стал лучшим тренером года по версии ФИФА Спорт, 22:44
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине Политика, 22:43
Глава МИД Украины рассказал о «клубе борща» в Совете Европы Общество, 22:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 22:38
Минобразования Украины сообщило о планах сократить число вузов Общество, 22:24
РЖД раскрыли объем перевозок экспорта через российские порты за 2023 год Отрасли, 22:20
Дочь Рубинштейна назвала дату и место прощания с поэтом Общество, 22:06
Израиль завершил интенсивный этап войны на севере сектора Газа Политика, 22:04
Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 21:56
Главу Пентагона выписали из больницы Политика, 21:48