Белый дом «подожгли» по телефону

Бригады пожарных и скорой помощи прибыли к Белому дому после ложного звонка о пожаре, сообщает телеканал CNBC.

Позвонивший утверждал, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться. Как заявил представитель Секретной службы, любой пожар в Белом доме был бы немедленно обнаружен.

Директор по связям с общественностью пожарной службы округа Колумбия Ноа Грей отметил, что в последние недели государственные чиновники все чаще получают аналогичные ложные сообщения о взрывах. Так, по его словам, кто-то сообщает о преступлении, чтобы полиция выехала на определенное место.

Президент США Джо Байден и его семья в это время находились за пределами Белого дома. Позже он отправился в Филадельфию, чтобы принять участие в мероприятии в банке, посвященном дню рождения общественного деятеля и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего.

14 января сотрудников Белого дома эвакуировали в связи с пропалестинским протестом. Митингующие повредили заграждения, но «не было никакого материального ущерба Белому дому или прилегающим зданиям». Во время демонстрации пропалестинские активисты закидали полицейских бутылками и игрушками.