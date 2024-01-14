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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинского протеста

Сотрудников Белого дома перевели в другое место из-за пропалестинского протеста
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Из Белого дома США эвакуировали сотрудников в связи с пропалестинским протестом, проходившем в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Секретную службу страны.

«В качестве меры предосторожности некоторых представителей СМИ и персонала, находившихся вблизи Пенсильвания-авеню, временно переместили до решения проблемы», — уточнили в ведомстве. Собеседник телеканала отметил, что протестующие повредили заграждения возле Белого дома, но «не было никакого материального ущерба Белому дому или прилегающим зданиям».

Во время демонстрации пропалестинские активисты закидали полицейских бутылками и игрушками. Глава столичного управления полиции Памела Смит раскритиковала действия митингующих, отметив, что «насилие, деструктивное поведение и преступная деятельность недопустимы».

По ее словам, несмотря на то, что большая часть демонстрации была мирной, в парке Лафайет были случаи агрессивного поведения, «в том числе бросание предметов в наших офицеров». Смит добавила, что виновных привлекут к ответственности.

Десятки тысяч человек вышли в Стамбуле на марш в поддержку Палестины
Политика
Фото:Dilara Senkaya / Reuters

13 января тысячи демонстрантов собрались напротив Белого дома, чтобы призвать к прекращению военных действий Израиля в секторе Газа. Митингующие обратились к президенту США Джо Байдену с требованием остановить геноцид палестинцев.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольном палестинскому исламистскому движению ХАМАС, с начала войны в октябре 2023 года погибли 23843 человека, почти две трети из этого числа — женщины и дети.

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Теги
Белый дом США Палестина сектор Газа протесты Израиль
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