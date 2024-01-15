Дочь Рубинштейна назвала дату и место прощания с поэтом

Лев Рубинштейн (Фото: Артём Коротаев / ТАСС)

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном пройдет в 12:00 мск 17 декабря, сообщила РБК его дочь Мария Рубинштейн.

Место прощания — московский ДК «Рассвет» по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

Накануне Мария Рубинштейн рассказала РБК, что прощание будет только для близких родственников и семьи.

Поэт и эссеист, один из основоположников московского концептуализма умер 14 января на 77-м году жизни.

Рубинштейн находился в больнице после того, как 8 января его сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Против водителя, не снизившего скорость перед переходом, завели дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).

Рубинштейн активно участвовал в гражданской и политической жизни России. В сентябре 2020 года Рубинштейн выступил в поддержку белорусской оппозиции, вышедшей на протесты против официальных результатов выборов президента. В марте 2022 года подписал открытое письмо с осуждением действий России на Украине.