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Дочь Рубинштейна сообщила, что прощание с поэтом не будет публичным

Прощание с поэтом Рубинштейном не будут делать публичным
Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном, умершим 14 января на 77-м году жизни, не будет публичным, сообщила РБК его дочь Мария Рубинштейн.

На вопрос о том, где будет проходить прощание, она сказала, что это еще неизвестно. «В любом случае, это все будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого. Это такое мамино решение», — объяснила Рубинштейн. Она добавила, что лечащий врач поэта позвонил ей утром и сообщил, что ее отец умер.

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12 января журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним сообщили о смерти Рубинштейна, но тогда дочь поэта опровергла эту информацию.

Рубинштейн лежал в больнице с 8 января. его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, на улице Образцова. Поэта доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 12 января его перевели в отделение экстренной реанимации. Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму.

Дочь Рубинштейна сообщила, что прощание с поэтом не будет публичным
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Против водителя, который не сбросил скорость перед переходом, завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). Дептранс Москвы уточнил, что за последний год у него насчитали 12 эпизодов нарушения правил дорожного движения.

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Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Рубинштейн начал писать в 1960-х, в последующие годы он стал одним из основоположников московского концептуализма.

Рубинштейн активно участвовал в гражданской и политической жизни России. В сентябре 2020 года Рубинштейн выступил в поддержку белорусской оппозиции, вышедшей на протесты против официальных результатов выборов президента. В 2021 году поэт поддержал оппозиционера Алексея Навального после того, как ему заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а в марте 2022 года — подписал открытое письмо с осуждением действий России на Украине.

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Лев Рубинштейн прощание новости
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