 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа

Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа
Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас (Фото: Samir Hussein / Getty Images)

Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже, сообщает Dominican Today.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в аэропорту Пунта-Кана. В багаже певца, прилетевшего с Багамских островов, было 42 кг продуктов: куриное мясо, клубника, малина, свекла, шпинат и другие овощи и фрукты. Содержимое чемодана конфисковали.

Ввоз продуктов в Доминиканскую Республику запрещен.

Иглесиас неоднократно нарушал правила ввоза в страну фруктов и овощей из других стран, уточняет издание.

Хулио Иглесиас признался, что не умеет петь
Общество

Хулио Иглесиасу 80 лет. За свою карьеру он дал более 5 тыс. концертов, собрав свыше 60 млн человек на пяти континентах. В 1958 году певец получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Иглесиас удостоен множества наград, в том числе премии «Грэмми»: в 1997 и 1998 году за лучший латинский поп-альбом, а в 2001 году за лучшую танцевальную запись.

Теги
певец багаж Доминиканская Республика
Материалы по теме
Аэропорт Пулково предупредил об изменениях со сдачей багажа
Общество
Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» после видео с багажом ребенка
Общество
В багаже у кубинки таможенники нашли сигары на ₽820 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
СК начал проверку после сообщений об избиении школьника учителем Общество, 20:48
Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве Бизнес, 20:47
Politico узнало о беспокойстве Госдепа США из-за делегации Китая в Давосе Политика, 20:34
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 20:13
Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян» Общество, 20:11
Власти обсудили запрет экспорта бензина после аварии у ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:58
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену Политика, 19:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
РУСАДА отреагировало на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах Спорт, 19:57
Wildberries нашла всех находившихся на сгоревшем складе сотрудников Общество, 19:53
Польские водители возобновили блокаду КПП на границе с Украиной Политика, 19:50
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа Общество, 19:49
Президент Киргизии сообщил о срыве госпереворота Политика, 19:41
Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров о «переезде» в Россию Инвестиции, 19:38
Акционеры «Тинькофф» утвердили «переезд» компании в Россию Финансы, 19:28