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Путин ввел главу РАН в состав Совета безопасности России

Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совбеза
Геннадий Красников
Геннадий Красников (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совета безопасности. Соответствующий указ президента Владимира Путина, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.

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Красников возглавил РАН в сентябре 2022 года. Теперь он стал вторым в истории главой РАН, который стал членом Совбеза. До него членом Совбеза был Юрий Осипов, который занимал пост президента Российской академии наук с 1997 по 2013 год.

Всего на данный момент в Совете безопасности 29 членов, из них 12 постоянных. Среди них — глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и др. Председателем совета является Владимир Путин, пресс-секретарем — Николай Патрушев.

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Геннадий Красников фото

Геннадий Красников

президент Российской академии наук
30 апреля 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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