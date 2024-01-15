В Мытищах загорелся склад автозапчастей

В подмосковных Мытищах произошел пожар на складе автозапчастей

Фото: МЧС России по Московской области

В Подмосковье в Мытищах произошел пожар на складе автозапчастей, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Мытищах горит склад автозапчастей на 600 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания участвуют более 30 человек и 8 единиц техники МЧС, планируется нарастить силы и средства для ликвидации пожара.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализован. «Пожарно-спасательным подразделениям МЧС России удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом строения», — добавили в МЧС.

В 16:44 мск было ликвидировано открытое горение.

Утром 13 января произошел крупный пожар на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший, ранг сложности. Возгорание потушили днем 14 января. Одна женщина пострадала, она отравилась продуктами горения, ее состояние оценили как удовлетворительное, писали «Фонтанка» и 78.ru.

Среди версий причин пожара — неисправность проводки и поджог. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. В Wildberries информацию о не сработавшей сигнализации опровергли.