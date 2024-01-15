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В Минобороны заявили об экспериментах над вирусом натуральной оспы в США

Минобороны России: США провели аэробиологические эксперименты с вирусом оспы
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Военные биологи США проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил начальник войск радиационной, химическoй и биологической защиты российской армии генерaл-лейтенант Игорь Кириллов.

«Несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы», — сказал он.

Кириллов назвал эти действия пренебрежительным отношением США к международным нормам безопасности, подчеркнув, что это может спровоцировать эпидемию, поскольку большая часть населения восприимчива к натуральной оспе.

«Наглядным примером является пандемия оспы обезьян и увеличение заболеваемости вирусом оспы коров в мире за последние десять лет», — добавил генерал-лейтенант.

Кириллов напомнил, что работы с вирусом натуральной оспы разрешены только в Центре по контролю заболеваемости в США и российском научном центре «Вектор».

ВОЗ выбрала новое название для оспы обезьян
Общество
Фото:Koichi Kamoshida / Getty Images

Натуральная оспа — вирусная инфекция, которая протекает тяжело. Среди симптомов — лихорадка, а также сыпь на коже и слизистых оболочках, нередко оставляет после себя рубцы. Возможными осложнениями могут стать энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

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Вспышка одной из разновидности инфекции, оспы обезьян, произошла в мае 2022 года. Тогда в Британии сообщили о вернувшемся из Нигерии заболевшем, позднее заболевание выявили и в России.

По данным ВОЗ, с января 2022 года по ноябрь 2022-го в мире зарегистрировано 92,7 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян. Об инфицированных сообщили в 116 странах, жертвами инфекции стал 171 человек.

Натуральная оспа благодаря массовым прививкам была побеждена в XX веке, последний случай заражения человека в естественных условиях был зарегистрирован в 1977 году в Сомали.

Теги
Оспа обезьян США ВОЗ Минобороны Игорь Кириллов
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