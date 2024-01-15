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Политика ,  
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В польском МИДе назвали Байдена подарком небес

Глава МИД Польши Шейна: Джо Байден — это подарок небес для страны
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американский президент Джо Байден — подарок небес для Польши в эти неспокойные времена, заявил замглавы польского МИДа Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

Чиновника спросили, как он относится к высказываниям оппонента Байдена, экс-президента Дональда Трампа о том, что в случае победы он выведет США из НАТО и урегулирует украинский конфликт «за один день».

«Вероятно, это не реальная угроза, но заявления относительно НАТО и Украины вызывают беспокойство», — сказал Шейна, выразив надежду, что это лишь часть предвыборной кампании.

Он также обвинил прежнее правительство в «безответной любви» к Трампу, назвав это ошибкой.

«Однако я скажу, что в эти опасные времена Байден — это подарок небес для нашей страны. И я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — заключил он.

Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО в случае победы Трампа
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Марк Эспер

О том, что в случае переизбрания Трамп может инициировать выход страны из НАТО, заявил летом 2023 года экс-глава Пентагона Марк Эспер. Он руководил ведомством в период президентства Дональда Трампа.

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В сентябре 2020 года о том, что в случае переизбрания Трамп может инициировать выход США из НАТО, сообщила газета The New York Times. По данным газеты, Трамп рассматривал такую возможность еще с 2018 года.

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (покинул этот пост в сентябре 2019 года) выпустил книгу, в которой утверждает, что Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из альянса.

В период своего президентства Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, что союзники по НАТО мало тратят на оборону и основная нагрузка ложится на США.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года — и республиканец Трамп, и демократ Байден намерены участвовать в них. По данным RealClearPolitics, они оба лидируют внутри своих партий.

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Польша Дональд Трамп Джо Байден выборы президента США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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