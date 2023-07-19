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Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО в случае победы Трампа

Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп в случае переизбрания может вывести США из состава НАТО
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Michael Reynolds / Getty Images)

Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США может инициировать выход страны из состава НАТО. Об этом в эфире тайваньского телеканала TVBS заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер.

«Я опасаюсь того, что во второй администрации он в конечном итоге будет работать над нашим выходом из НАТО, выводом американских войск из Кореи и Японии и, возможно, ослаблением отношений с Тайванем», — заявил он.

Эспер занимал должность министра обороны при президенте Трампе с июля 2019 года по ноябрь 2020-го. В ноябре, после президентских выборов и победы на них Джо Байдена, Эспер подал в отставку. NBC News писало, что у Трампа и Эспера были разногласия об использовании армии США для подавления протестов. Трамп выступал за привлечение военных для восстановления порядка в стране. Эспер в свою очередь говорил, что использовать их следует лишь в самых тяжелых случаях, которыми акции протеста, по его мнению, не являлись.

По данным Politico, в ходе своего президентства Трамп грозил партнерам США по НАТО выходом из альянса, если те не повысят военные расходы. Однако агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что, несмотря на упреки союзникам, Трамп не говорил о выходе из альянса. В декабре 2019 года он пригрозил торговыми ограничениями тем, кто не вносит достаточный вклад в бюджет альянса.

В сентябре 2020 года о том, что в случае переизбрания Трамп может инициировать выход США из НАТО, писала газета The New York Times. По данным газеты, Трамп рассматривал такую возможность еще с 2018 года. Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (покинул этот пост в сентябре 2019 года) выпустил книгу, в которой утверждает, что Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из альянса.

Теги
Дональд Трамп США НАТО Пентагон
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