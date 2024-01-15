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Аксенов объявил об увольнении министра и наказании других чиновников

Аксенов уволил главу крымского минсельхоза и наказал других чиновников
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил главу регионального минсельхоза Андрея Савчука, а его заместителю Алиме Зарединовой объявил выговор за «недопустимые просчеты» во время работы в 2023 году. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Руководством министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет», — написал Аксенов.

Он уточнил, что Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности, а Зарединова получила выговор за «некачественное выполнение должностных обязанностей».

Также выговоры будут объявлены министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной «в связи со слабой исполнительской дисциплиной», отметил Аксенов.

«Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил глава полуострова.

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В декабре 2023 года трех чиновников из Саратовской области отправили в отставку после критики в их адрес со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина (регион является его родиной и избирательным округом). Под увольнение попали зампред регионального правительства Павел Мигачев, замминистра строительства и ЖКХ, главный архитектор области Анна Смирнова и начальник государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев.

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Во время визита в регион Володин встретился с жителями Кировского района Саратова, которые пожаловались ему на работу Госжилинспекции, а также на переполнение школ в двух микрорайонах города. Спикер Госдумы заявил, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере региона «нет системной организации работы, проектирование завалено полностью». Критикуя работу местных чиновников, он призвал «избавиться от балласта» в 2023 году.

Теги
Крым Аксенов Минсельхоз Минздрав увольнение выговор
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