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Технологии и медиа ,  
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В работе соцсети X произошел сбой

В бывшем Twitter произошел масштабный сбой
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В американской социальной сети X (Twitter) произошел масштабный сбой. В профилях пользователей не отображаются никакие публикации, а при открытии общей ленты появляется надпись «Добро пожаловать в X!», которой обычно соцсеть приветствует новых пользователей. По данным сервиса DownDetector, отслеживающего неполадки на сайтах, сообщения о сбое поступают из многих стран, в том числе из США, Эквадора, Германии и Израиля.

Всего сервис зафиксировал более 74 тыс. запросов о проблемах с X.

Несмотря на сбой, новые публикации продолжают индексироваться поисковиком Google. Сервис проиндексировал сообщение «Как найти ответ на вопрос, упал ли Twitter, если Twitter действительно упал?», хотя на самом сайте его невозможно прочесть из-за сбоя.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

В прошлый раз сбой в X произошел 1 июля. На сбои в работе соцсети пожаловались более 7,4 тыс. пользователей в США, с трудностями в доступе к сайту столкнулся 41% из них, еще 40% пожаловались на проблемы с приложением.

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Twitter технический сбой социальные сети
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