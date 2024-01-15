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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили о гибели генерала Павловича

ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: PvkZahid / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: PvkZahid / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На Украине похоронили летчика-снайпера, бывшего главу воздушного командования «Запад» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Станислава Павловича. Об этом воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков», — заявили в командовании.

Причина смерти не называется.

Станислав Павлович родился в селе Антоновка в Николаевской области. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманский факультет Военно-воздушной академии им. Ю. Гагарина.

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Фото:DBRgovua / Telegram

Павлович занимал различные должности в ВСУ: он начал карьеру рядовым летчиком и дослужился до командира бомбардировочного авиационного полка, заместителя начальника аппарата управления боевой подготовки главного командования ВВС Украины и главы воздушного командования «Запад». Последнюю должность он занимал с 2008 по 2013 год.

За время службы Павлович освоил управление самолетами Л-29, МиГ-15УТИ, двух модификаций МиГ-21, Су-7У, Су-17 пяти модификаций, а также трех модификаций Су-24. 

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В конце августа 2023 года в ВСУ заявили о гибели шести украинских летчиков при выполнении боевого задания в направлении Бахмута (другое название города — Артемовск). Все пилоты имели офицерские звания.

Один из летчиков — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины. Имена и обстоятельства гибели пилотов в ВСУ не раскрыли, объяснив это соображениями безопасности.

Теги
летчик пилоты генерал ВСУ
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