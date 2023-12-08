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Общество ,  
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Самолет «России» вынужденно сел после сигнала о неисправности

Самолет «России» вынужденно сел в Минводах из-за сигнала о неисправности
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика давления, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета», — говорится в сообщении.

После срабатывания датчика командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в Минеральных Водах в 19:13 мск, уточнили в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что сейчас самолет осматривают специалисты технических служб.

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Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Airbus A319 выполнял регулярный рейс SU6358 из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Минвод, самолет должен был приземлиться в петербургском Пулково в 21:15 мск.

В ноябре самолет Boeing-737, летевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске после сброса топлива из-за неисправности с выпуском закрылок. На его борту находились 189 человек, включая девять детей и семь членов экипажа, посадка прошла благополучно.

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Теги
Минеральные Воды Санкт-Петербург новости авиакомпания «Россия» самолет аварийная посадка

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