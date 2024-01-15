Бастрыкин подтвердил, что блогер Лерчек выплатила долг в 500 млн руб.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои задолженности, сообщил «РИА Новости» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — РБК) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн руб.», — сказал председатель СК.

Бастрыкин подтвердил, что уголовное преследование блогера и ее мужа было прекращено. При этом расследование обстоятельств легализации Чекалиными имущества, «полученного преступным путем», продолжается, отметил он.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков в декабре сообщил РБК, что дело против блогера прекращено «в связи с уплатой налогов». При этом супруги погасили все долги еще в ноябре. Третьяков говорил, что в общей сложности по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) Чекалины выплатили около 500 млн руб.

Уголовное дело против блогера и ее мужа Артема по статье об уклонении от уплаты налогов завели в феврале 2023 года. Следствие утверждало, что девушка оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, но за два года (июль 2020 года — июль 2022 года) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, считали в СК.

В марте против пары завели еще одно дело — по статье о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

Чекалины находились под запретом определенных действий, который ограничивал использование интернета, телефона, общения — кроме близких родственников, все ограничения с них сняли 27 декабря.