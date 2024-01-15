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В Аризоне четыре человека погибли при падении воздушного шара

ABC15: четыре человека погибли при падении воздушного шара в Аризоне

В американском штате Аризона четыре человека погибли и один получил тяжелые ранения в результате падения воздушного шара, сообщает ABC15 со ссылкой на власти и полицию.

Крушение произошло 14 января утром в пустынной сельской местности недалеко от города Элой округа Пинал. ABC15 со ссылкой на элойского мэра передает, что всего на воздушном шаре находилось 13 человек — восемь парашютистов, которые совершили прыжки до крушения, а также четыре пассажира и пилот.

В результате один человек погиб на месте, трое скончались в больнице. Пассажир, получивший ранения, находится в критическом состоянии.

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Фото:Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

По сообщениям свидетелей, воздушный шар перед падением поднимался и опускался, пишет ABC15. Представители Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) предполагают, что судно могло разбиться из-за неустановленной проблемы с его оболочкой.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), NTSB и местная полиция проводят расследование.

В июле воздушный шар с людьми упал в Махачкале. Крушение произошло после удара шара о скалу. В МВД сообщали о четырех пострадавших.

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Теги
Аризона США воздушный шар происшествия крушения
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