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Общество ,  
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При крушении катера в Таиланде погибла пятилетняя россиянка

В Таиланде при крушении катера погибла пятилетняя россиянка
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Жертвой крушения катера в Таиланде стала пятилетняя россиянка, сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

«Девочка в возрасте пяти лет погибла в результате столкновения катера со скалами в районе острова Майтон», — заявил Соснов (цитата по ТАСС), добавив, что еще шесть граждан России получили легкие и тяжелые травмы. На данный момент их доставили на Пхукет и оказывают медицинскую помощь. Также, по словам Соснова, пострадали два члена экипажа катера, которые являются гражданами Таиланда.

Ранее РБК сообщал об одной погибшей и семи пострадавших в результате данного происшествия.

Близ Пхукета разбился катер с россиянами
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Фото:Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Таиланд является одним из самых популярных туристических направлений у россиян. Согласно данным Министерства туризма и спорта королевства, только за первые шесть месяцев 2023 года туда прибыли почти 800 тыс. граждан России. В ведомстве отметили, что этот показатель вырос более чем на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Ассоциации туроператоров России ранее сообщали, что за весь 2022-й Таиланд посетили 435 тыс. россиян.

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Россия Таиланд Пхукет

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