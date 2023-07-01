В Махачкале воздушный шар с людьми упал после удара о скалу

Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале

Фото: dagestanblog / Telegram

В Махачкале воздушный шар ударился о скалу и упал, сообщила «РИА Новости» старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова.

По ее словам, есть пострадавшие. Местная прокуратура начала проверку, будет дана оценка соблюдению правил безопасности и других требований при оказании услуг по организации полетов на воздушном шаре.

В управлении МВД по республике заявили «Подъему», что пострадали четыре человека. Погибших нет.

«Информация к нам не поступала, звонков не было», — сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Дагестану. РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава республики и мэрию Махачкалы.

В конце июня во Франции семь человек пострадали при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи, сообщала газета Le Figaro. Инцидент произошел на юге страны, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Шесть пассажиров шара — три женщины и трое мужчин — получили легкие ушибы. Пострадал и 45-летний мужчина, который управлял шаром, — его ударило током.