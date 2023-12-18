КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Военные Южной Кореи позже заявили, что КНДР выпустила баллистическую ракету большой дальности. Она, как ожидается, упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Власти Японии созовут совет национальной безопасности в связи с ракетным пуском Северной Кореи, заявил премьер-министр Фумио Кисида. По словам специалистов Минобороны страны, баллистическая ракета балы запущена по так называемой крутой траектории, то есть выше необходимого.

По данным военных, это вторая ракета, запущенная за пять часов. До этого, в 22:38 17 декабря, КНДР запустила ракету малой дальности из Пхеньяна или его окрестностей. Она пролетела 570 км, прежде чем упасть в Японское море.

Власти Северной Кореи осудили южнокорейских военных лидеров и высмеяли призыв повысить боевую готовность против Пхеньяна. «Если [Южная Корея] продолжит громко лаять, в нее может ударить молния», - говорится в заявлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик предупредил северокорейские власти об «аде разрушений» в случае, если КНДР поведет себя «безрассудно».

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